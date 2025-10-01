Reggio, il Ministro Valditara ha visitato 4 istituti: “la Calabria è la prima regione che è partita con la sperimentazione dell’IA applicata alle scuole” | FOTO e VIDEO

Mattinata a Reggio città ed in provincia per il ministro Giuseppe Valditara. L’esponente del Governo Meloni ha visitato quattro istituti del reggino tra cui due a Sant’Eufemia d’Aspromonte (l’IC Sant’Eufemia – Sinopoli – Melicuccà e il Liceo scientifico Enrico Fermi, il Liceo scientifico “Da Vinci” ed il Liceo Volta). “Ho trovato una scuola – ha detto il ministro a Sant’Eufemia – che ha saputo utilizzare in modo eccezionale Agenda Sud, con esperimenti particolarmente stimolanti, teatro e tante altre iniziative con le risorse e il programma di Agenda Sud che abbiamo appositamente concepito per le Regioni del Mezzogiorno. Poi hanno utilizzato in modo straordinario i fondi Pnrr che abbiamo fatto pervenire con una dotazione di lavagne elettroniche, tablet e altra strumentazione di laboratori che veramente mi ha molto, molto sorpreso”.

“La Calabria vuole crescere”

“È una delle tante testimonianze di una Calabria che vuole crescere che vede nella scuola un’opportunità straordinaria per costruire un grande futuro per i propri figli. Devo dire che la Calabria è la prima regione che è partita con la sperimentazione dell’intelligenza artificiale applicata alle scuole, la personalizzazione della didattica. Il progetto che abbiamo lanciato lo scorso anno, e che quest’anno implementeremo ulteriormente, ha dato, in una scuola di Platì, dei risultati che si stanno rivelando anche molto interessanti. La Calabria è, con la Lombardia e la Campania, la regione che più entusiasticamente ha accolto il ‘4+2’, che dal prossimo anno diventerà, tra l’altro, ordinamentale. Ho notato una grande volontà di costruire un futuro bello, degno per queste tante ragazze e ragazzi che oggi studiano con straordinari docenti”, rimarca Valditara.

La visita nei due licei di Reggio Calabria

Nei due licei visitati a Reggio Calabria (“Da Vinci” e “Volta”, Valditara ha incontrato gli studenti, i docenti e i dirigenti oltre a visitate i laboratori realizzati e operativi nelle due scuole. “Noi cerchiamo di dare tanti messaggi. Le scuole situate in aree disagiate, dei piccoli comuni che vanno valorizzate, dove ho trovato una comunità molto unita, con radici solide, con valori belli. Si è parlato di legalità, di persona, di rispetto. E poi le scuole delle grandi città con una grande tradizione. Tra le scuole liceali e dell’istruzione tecno-professionale ormai non c’è più differenza. Sono tutti percorsi di serie A. Bisogna anche convincere di questo le famiglie. La scelta per il futuro non è soltanto il gymnasium, come lo chiamano nei paesi germanici, ma è anche la scelta dell’istruzione tecno-professionale. Perché sono tutte scuole che garantiscono forti opportunità occupazionali. Quindi dobbiamo avere il coraggio di valorizzare il sistema liceale da una parte e il sistema tecno-professionale dall’altro”, puntualizza Valditara.

Sul fenomeno dello spopolamento dei centri interni, Valditara ha ricordato che il governo, “rovesciando l’impostazione concordata dal precedente governo con l’Europa, che prevedeva un numero fisso di studenti per scuola, ha lasciato ogni decisione alle regioni rendendo molto flessibile questo processo. Ma soprattutto abbiamo approvato la legge sulla montagna che contiene delle norme di favore per docenti e personale che va nelle località più disagiate. Anche questo è un messaggio forte”.

Gelardi ringrazia Valditara per la visita a Sant’Eufemia d’Aspromonte e per gli interventi in Calabria

“Con profonda soddisfazione e sincera gratitudine, desidero rivolgere oggi al Ministro dell’Istruzione e del Merito, prof. Giuseppe Valditara, il mio più caloroso ringraziamento per la sua visita a Sant’Eufemia d’Aspromonte – il mio paese– e alle scuole della cittadina. È stato per me motivo di grande orgoglio veder arrivare oggi, nel mio paese, un Ministro che non solo rappresenta egregiamente lo Stato, ma soprattutto porta con sé l’attenzione concreta verso le esperienze scolastiche locali, le comunità, i giovani e le famiglie”, è quanto afferma il consigliere regionale Giuseppe Gelardi. “Scuole, una in particolare, dove ho vissuto, dove ho insegnato, dove ho diretto progetti e valori. Scuole che da sempre abbracciano le comunità di Sant’ Eufemia, di Sinopoli, di Melicuccà e San Procopio. Vederle accolte, ascoltate, valorizzate è stato un segno bellissimo. Non solo come ex preside, non solo come figlio di Sant’Eufemia, ma come rappresentante istituzionale che crede nel ruolo della scuola come pilastro della comunità e del futuro”, rimarca Gelardi.

“Ma il mio ringraziamento va ben oltre: va al Ministro Valditara per ciò che ha compiuto per la Calabria in questi quattro anni. Era fin dall’inizio necessario colmare vecchie lacune, ridurre gap infrastrutturali ed educativi, riportare dignità alle scuole del Sud, offrire pari opportunità – ed è esattamente su queste direttrici che il Ministro ha operato con determinazione, grazie ai fondi stanziati per l’edilizia scolastica, Agenda Sud e le molte altre iniziative adottate in questi anni di Governo. Grazie Ministro per aver creduto nella Calabria, per aver investito tempo, risorse e fiducia. La Calabria migliore oggi è più forte e coesa”, conclude Gelardi.