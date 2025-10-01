Reggio Calabria, Orrico su Valditara: “usa le scuole per fare passerella elettorale”

“Il tour messo in piedi da Giuseppe Valditara, incidentalmente ministro dell’Istruzione e del Merito, in alcune scuole calabresi a pochi giorni dalle elezioni, è una passerella elettorale indegna. È scandaloso usare le scuole come palcoscenico di campagna elettorale, soprattutto da chi è responsabile dei tagli, degli accorpamenti e delle politiche che stanno dissanguando proprio territori come la Calabria”. E’ quanto afferma il deputato del M5S, Anna Laura Orrico.

“Un ministro che usa le scuole come sfondo dei suoi comizi in cerca di consenso non solo strumentalizza i luoghi dell’istruzione, ma disonora le istituzioni e ignora il dramma delle scuole e dei ragazzi che quotidianamente subiscono le conseguenze delle sue scelte. La Calabria merita rispetto, non passerelle elettorali”, conclude Orrico.