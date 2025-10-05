Reggio Calabria, seggio elettorale senza ascensore: l’ira di un disabile costretto a fare le scale per votare

Grave disservizio a Reggio Calabria in occasione delle elezioni regionali della Calabria. Luigi Casile, cittadino disabile e Responsabile Disabilità del DSP Calabria, ha segnalato di aver dovuto affrontare le scale per raggiungere il seggio elettorale allestito al primo piano della scuola elementare Collodi sul viale Aldo Moro di Reggio Calabria, nonostante le sue evidenti difficoltà di deambulazione.
Nell’istituto, infatti, l’ascensore non è disponibile e questo chiaramente rende di fatto impossibile l’accesso autonomo alle persone con disabilità che vogliono esercitare il diritto di voto.
L’episodio riaccende il dibattito sulla mancanza di accessibilità nei luoghi pubblici, in particolare in quelli destinati a funzioni democratiche come i seggi elettorali. Casile chiede che vengano adottate misure immediate per garantire, in futuro, il pieno diritto di partecipazione a tutti i cittadini, senza discriminazioni o ostacoli fisici.