Reggio Calabria, la denuncia di Luigi Casile al seggio della scuola Collodi: “stamattina sono tornato ho trovato l’ascensore, però ieri…”

“Ok, sono tornato alla scuola Collodi, l’ascensore c’è, ma io ovviamente ho beccato le 6 persone sbagliate, perchè mi hanno che non c’era, sei ….non una….cmq….il problema nella maggior parte delle scuole reggine rimane. Se un giorno conterò qualcosa a livello politico, sarà una delle prime battaglie che farò”. E’ questo il post pubblicato su facebook da Luigi Casile, cittadino disabile e Responsabile Disabilità del DSP Calabria dopo la disavventura di ieri in cui Casile raccontava i disagi vissuti al seggio della scuola elementare Collodi in occasione del voto.