Reggio Calabria, Scopelliti traccia l’identikit del prossimo candidato sindaco del centrodestra | INTERVISTA

Dopo l’ottimo risultato elettorale alle elezioni regionali in Calabria con la candidatura nella lista della Lega del noto medico reggino Franco Sarica, Giuseppe Scopelliti ha partecipato, questa sera, all’incontro con cittadini e sostenitori all’Auditorium Lucianum di Reggio. “La Lega ha raggiunto un grande risultato in questa tornata elettorale riuscendo ad essere il secondo partito della città. Inoltre, Franco Sarica ha ottenuto il 50% dei voti totali della lista”, rimarca Scopelliti. “Perchè con il partito di Salvini? Ci hanno fortemente voluto ed è stata importante anche la questione della prospettiva futura. Continuerò a dare un mio contributo anche in futuro”, ammette l’ex Governatore.

Ripartizione dei seggi e candidato sindaco

Sulla questione della ripartizione dei seggi, che StrettoWeb ha spiegato in un apposito articolo approfondito, Scopelliti ha detto: “c’è sicuramente un fondo di verità, attendiamo l’esito della Corte d’Appello con serenità e fiducia”. Sul prossimo candidato sindaco del centrodestra, l’ex primo cittadino traccia l’identikit: “deve essere una persona riconosciuta che possa diventare il leader dell’amministrazione comunale. Mi sembra evidente che non possiamo avere un nuovo Falcomatà. La città è in ginocchio e si deve rialzare, serve un gioco corale per tentare di cambiare rotta”, conclude Scopelliti.