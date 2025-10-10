Reggio Calabria, Sarica sulla ripartizione dei seggi: “attendiamo fiduciosi. E sulle comunali…” | FOTO e VIDEO

Dopo l’ottimo riscontro elettorale alle elezioni regionali in Calabria, Franco Sarica, ha incontrato cittadini e sostenitori all’Auditorium Lucianum di Reggio. “La Lega ha dimostrato di essere presente sul territorio e di essere radicata. Indubbiamente va ringraziato il coordinatore provinciale, Giuseppe Mattiani, per il grande lavoro svolto. Da evidenziare che, oltretutto, è stato il più votato del Carroccio dell’intera regione”, evidenzia Sarica. Sulla questione della ripartizione dei seggi, che StrettoWeb ha spiegato in un apposito articolo approfondito, Sarica ha puntualizzato: “sì, potrebbero esserci delle novità”. “A giorni la Corte d’Appello ufficializzerà il numero dei seggi, attendiamo fiduciosi. Ricorso? Vediamo l’esito e poi si vedrà. Comunali? La Lega sicuramente sarà protagonista al tavolo del centrodestra”, conclude Sarica.

Alle elezioni regionali in Calabria dello scorso fine settimana, il noto medico reggino, Franco Sarica, ha ottenuto 7.180 voti di preferenza nella lista della Lega nella circoscrizione Sud (Reggio Calabria). Il suo è stato indubbiamente un grande risultato che segna il ritorno in campo di Giuseppe Scopelliti, ex sindaco di Reggio e Governatore, dopo svariati anni in cui era rimasto forzatamente fuori dai giochi.