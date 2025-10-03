Reggio Calabria, Salvini: “Trump sta facendo miracolo per la pace, non la Flotilla”

Nel punto stampa di Piazza De Nava che ha preceduto il comizio in vista del weekend delle elezioni Regionali in Calabria, Matteo Salvini ha commentato la proposta di pace per Gaza messa sul tavolo da Donald Trump e già accettata da Israele, ma non ancora da Hamas. Il leader della Lega ha dichiarato: “io penso che in queste ore Trump stia riuscendo in un miracolo. Se Netanyahu e Hamas trovano un accordo non è per Greta Thunberg.

È perchè il presidente Trump e Papa Leone hanno portato avanti un progetto che, entro domenica, che è il timing che si sono dati, può avere concretezza. Anzi, chi cerca lo scontro con Israele oggi mette a rischio la pace che penso possa arrivare entro domenica“.