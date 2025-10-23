Reggio Calabria, ricostruite le cause del terribile incidente della scorsa notte vicino il Granillo: dinamica pazzesca, uno dei feriti è gravissimo | VIDEO

Un’auto è piombata contro la vetrina di un bar ferendo cinque persone, una delle quali in modo grave. E’ accaduto nella serata di ieri a Reggio Calabria, in via Ecce Homo, nella periferia sud della città, nei pressi dello stadio. All’origine dell’incidente, forse, una mancata precedenza. Verso mezzanotte, la conducente di un’auto che viaggiava con un’amica, per evitare l’impatto con uno scooter ha perso il controllo del mezzo che è andato a sfondare la vetrina finendo parzialmente all’interno dell’esercizio commerciale.

Nella sua traiettoria, il mezzo ha colpito in pieno un ragazzo di 32 anni che si trovava davanti al locale e che adesso è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale. Oltre al 32enne, sono rimaste ferite le due ragazze che erano in auto, una ragazza che era a bordo dello scooter e un giovane che si trovava all’interno del bar. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia municipale, guidati dal comandante Salvatore Zucco, che in queste ore stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Stando ai primi rilievi, però, sembrerebbe che a causare il sinistro sia stata una manovra sbagliata.