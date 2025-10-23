Reggio Calabria, pauroso incidente auto sbanda e sfonda la vetrina di un bar: cinque feriti | VIDEO SHOCK

Paura la scorsa notte in via Sbarre Inferiori a Reggio Calabria dove si è verificato un incidente che ha creato grande apprensione. Una Lancia Y di colore blu, per motivi ancora da chiarire, ha improvvisamente perso il controllo mentre percorreva la strada e ha finito la sua corsa dentro un bar sfondando violentemente la vetrina dell’attività commerciale.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente, e i Vigili del Fuoco, i quali hanno messo in sicurezza l’area circostante per evitare ulteriori rischi. Nonostante il violento impatto, la situazione non ha portato a gravi danni strutturali al locale, ma ha comunque lasciato tutti sotto shock.

Stando alle informazioni emerse finora, cinque persone sono rimaste ferite, alcune delle quali si trovavano all’interno del bar al momento dell’incidente e altre all’esterno. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di capire le cause precise del sinistro. A corredo dell’articolo possiamo vedere le immagini dell’incidente, riprese dalle telecamere di videosorveglianza dello stesso bar e circolate rapidamente in poche ore diventando virali sui social network e su Whatsapp.