Reggio Calabria, ricordate il frigo abbandonato a Croce Valanidi e diventato opera d’arte? Ha vinto ben due premi a Roma!

Ricordate il vecchio frigorifero abbandonato tra i rifiuti dietro il campo Longhi Bovetto di Croce Valanidi, zona sud di Reggio Calabria? Quello che l’artista e cittadino Gianluca Barreca aveva prelevato per trasformarlo in un’opera d’arte? Ecco, quel frigorifero, arrivato a Roma come partecipante di un concorso artistico, ha vinto ben due premi, arrivando al primo posto. Già finalista dell’edizione Contesteco 2025, il contest d’arte e design sostenibile + eco del web, è stato esposto dal 12 luglio al 10 settembre (l’esposizione continuerà fino al 15 novembre) presso lo spazio espositivo storico del centro commerciale Euroma2.

Ieri, mercoledì 15 ottobre, si è tenuta la cerimonia di proclamazione dei vincitori della XV edizione di Contesteco, a Palazzo Brancaccio di Roma-Spazio Field Brancaccio. Gianluca Barreca, cittadino e artista di Croce Valanidi (proprio domenica si è tenuta la sua prima mostra, insieme al fratello Demetrio Vincenzo, presso l’Osservatorio sulla ndrangheta), ha ottenuto un doppio premio:

Premio come 1° classificato Contesteco 2025 Appassionati d’Arte (il più votato dal pubblico nazionale sui social)

Premio Sustainability Grammy Awards assegnato da RiArtEco Accademia di Ecologia e Arte ApS

Grande soddisfazione per la città di Reggio Calabria e per la comunità di Croce Valanidi. Un semplice rifiuto ingombrante, simbolo di degrado e abbandono, è diventato invece forma d’arte, lanciando un messaggio significativo che va anche oltre l’aspetto estetico.