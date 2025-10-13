Reggio Calabria, all’Osservatorio sulla ndrangheta la prima mostra dei gemelli Barreca | FOTO

Due fratelli, due gemelli, due pensieri, due visioni del mondo, un unico grande talento. Demetrio Vincenzo e Gianluca Barreca sono due artisti di Reggio Calabria, due “figli di Croce Valanidi“, frazione a sud della città. Cresciuti nel quartiere, con la passione per l’arte, sono riusciti a trasformare la stessa nella loro prima mostra. Quest’ultima si è tenuta ieri presso l’Osservatorio sulla ndrangheta, lo stabile confiscato alla criminalità organizzata che si trova proprio a Croce Valanidi.

Le opere, esposte all’interno di una struttura realizzata dall’Associazione, raccontano i pensieri, le intuizioni, le visioni del mondo, i ricordi dei due gemelli, sensibili ai temi della vita, del tempo che passa e non solo. In alto la fotogallery con alcune immagini della mostra.