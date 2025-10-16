Reggio Calabria, morto uno dei conducenti coinvolti nel terribile incidente di Salice | DETTAGLI

A distanza di un mese dall’incidente stradale avvenuto a Salice, quartiere collinare di Reggio Calabria, si registra una tragica notizia. Uno dei conducenti coinvolti nel sinistro, che aveva visto il coinvolgimento di tre automobili, è deceduto. L’incidente, che si era verificato nel tardo pomeriggio di un mese fa, aveva già destato grande preoccupazione per la violenza dell’impatto, con i veicoli seriamente danneggiati. Le dinamiche del sinistro sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma a oggi, purtroppo, uno dei conducenti non ce l’ha fatta. La salma dell’uomo si trova attualmente all’obitorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria, per gli accertamenti del caso. Sul luogo dell’incidente erano prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal comandante Salvatore Zucco, che avevano avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del violento scontro.