Reggio Calabria, grave incidente stradale a Salice: tre auto distrutte e tre feriti

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi a Salice, quartiere collinare della periferia nord di Reggio Calabria, dove si è verificato un violento incidente stradale che ha coinvolto tre automobili. L’impatto è stato estremamente violento come si evince dalle foto a corredo dell’articolo che mostrano le vetture seriamente danneggiate dopo lo scontro. Sul posto, secondo quanto ricostruito, i tre veicoli si sarebbero urtati in una dinamica ancora al vaglio degli inquirenti. L’urto ha provocato gravi danni materiali: le foto delle auto distrutte rendono bene l’idea della forza dell’impatto.

Tre feriti, trasportati d’urgenza al GOM

I tre conducenti, rimasti feriti nello scontro, sono stati soccorsi immediatamente e trasferiti in ambulanza al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Le loro condizioni sono serie: riportano diverse ferite e traumi, ma non sono in pericolo di vita.

I rilievi della polizia municipale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal comandante Salvatore Zucco, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della zona hanno comportato rallentamenti al traffico locale.

Un episodio che fa riflettere

La violenza dell’impatto, testimoniata dalle condizioni dei veicoli, ha scosso la comunità di Salice. Un incidente che, pur non avendo avuto conseguenze mortali, rimane di estrema gravità e ricorda ancora una volta quanto la prudenza alla guida sia fondamentale.