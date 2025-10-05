Reggio Calabria, l’europarlamentare Giusi Princi vota al suo seggio: “solo così possiamo essere realmente liberi”

Sono in corso le operazioni di voto in Calabria per il rinnovo del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale. Anche Giusi Princi, europarlamentare di Reggio Calabria di Forza Italia, si è recata alle urne per esprimere la propria preferenza. “Il voto è la più alta espressione di partecipazione democratica”, è quanto afferma l’ex vicepresidente della Regione.

“Solo così possiamo essere realmente liberi e protagonisti della storia della nostra terra. Non perdiamo l’occasione. Buon voto a tutti i calabresi”, rimarca Princi.