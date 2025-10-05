Elezioni Regionali Calabria, affluenza in aumento: boom di votanti soprattutto a Reggio. Tutti i DATI

Cresce l’affluenza alle urne delle Regionali in Calabria rispetto alle elezioni di 4 anni fa quando i calabresi eleggevano Roberto Occhiuto: alle ore 12:00 di oggi si è recato alle urne il 7,7% degli aventi diritto al voto, rispetto al 7,41% dello scorso anno. In modo particolare nella città più popolosa della Regione, a Reggio Calabria, l’affluenza delle ore 12:00 è aumentata dal 7,12% della scorsa volta al 10,12% di oggi.

Le varie sfide a Reggio Calabria

In città ci sono varie sfide importanti che di certo hanno aumentato l’interesse dei cittadini: nel Pd c’è la battaglia tra il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’uscente Giovanni Muraca e Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi, ma molto vicino a Nicola Irto. Poi ci sono il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, Nino De Gaetano, già assessore regionale, l’assessore Palmenta, e l’assessore Nucera. Da menzionare anche gli ex assessori Demetrio Delfino, Irene Calabrò, l’ex segretario provinciale del Pd Antonio Morabito, il consigliere comunale Saverio Pazzano, il docente Domenico Gattuso. Nel centrodestra abbiamo Salvatore Cirillo, molto vicino al deputato Francesco Cannizzaro, Serena Anghelone, l’ex assessore Nino Zimbalatti, l’ex presidente di Confindustria di Reggio, Giuseppe Nucera, Giovanna Cusumano, Stefano Princi, l’ex vicensindaco Armando Neri, Francesco Sarica, appoggiato da Giuseppe Scopelliti.

L’affluenza nelle varie province

In tutta la Calabria, comunque, l’affluenza è in leggero aumento (tranne in provincia di Cosenza). Questi i dati delle province: a Catanzaro l’8,82% (8,36% 4 anni fa), a Crotone il 6,52% (6,27% 4 anni fa), a Vibo Valentia il 7,72% (6,22% 4 anni fa), a Reggio Calabria il 7,72% (6,95% 4 anni fa), a Cosenza il 7,64% (7,69% 4 anni fa).

Elezioni Regionali: affluenza alle urne in tutte le principali città della Calabria

Reggio Calabria 10,18% ( precedenti regionali 7,12% )

( ) Catanzaro 12,07% ( precedenti regionali 10,58% )

( ) Corigliano-Rossano 8,37% ( precedenti regionali 5,25% )

( ) Lamezia Terme 8,37% ( precedenti regionali 7,39% )

( ) Cosenza 11,65% ( precedenti regionali 13,92%)

( Crotone 9,86% ( precedenti regionali 7,55% )

( ) Rende 10,41% (precedenti regionali 9,69%)

La spiegazione sull’affluenza in Calabria

In Calabria il dato dell’affluenza è sempre drogato. In Calabria ci sono 1.888.368 aventi diritto, paradossalmente più dei residenti in Regione – 1.855.454 (dall’ultimo censimento del 2021) -, perché al loro interno si contano anche 367.000 calabresi residenti all’estero e iscritti all’Aire, e dunque aventi diritto (di questi non vota praticamente nessuno, perché per le regionali non c’è voto per corrispondenza). Per di più in Calabria ci sono circa 250/300 mila persone (tra studenti e lavoratori) che sono domiciliate fuori, ma che mantengono comunque la residenza in Regione. Basta fare due conti, e di fatto gli aventi diritto che effettivamente vivono e votano in Calabria sono circa 1.200.000, ma la percentuale dell’affluenza viene comunque calcolata sulla cifra iniziale di 1.888.368: ecco perché è sempre sensibilmente più bassa rispetto ad altre Regioni.