Reggio Calabria, in commissione si discute del rispristino delle circoscrizioni. Marino a StrettoWeb: “presto l’approvazione, si voterà nella primavera 2026”

Reggio Calabria: la seduta della Seconda Commissione, presieduta da Giuseppe Marino, ha rappresentato un passo decisivo verso l’istituzione delle circoscrizioni con una compattezza tra maggioranza ed opposizione

reggio calabria panoramica hd dall'alto zona sud
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Si è conclusa da poco, la seconda commissione consiliare, presieduta dal consigliere Giuseppe Marino, in cui si è registrata una decisiva accelerazione sull’iter di ripristino delle circoscrizioni a Reggio Calabria. Perchè questo cambio di passo? L’amministrazione comunale aveva chiesto un parere al Ministero sulla possibilità di posticipare l’avvio delle circoscrizioni. La risposta negativa obbliga il Comune a far votare i cittadini nella primavera 2026 sia per le comunali ma anche per le circoscrizioni. E’ quanto ha confermato ai microfoni di StrettoWeb, Giuseppe Marino: “si partirà dal testo di Giordano, è un argomento di tutti e presto arriveremo all’approvazione. Da valutare la fattibilità economica. La coperta è corta e bisognerà trovare le risorse adeguate almeno per partire e poi si vedrà. Emendamento Cannizzaro? Quei soldi non basteranno”.

“Le Circoscrizioni saranno 5, ognuna più o meno di 30 mila abitanti. Saranno sostanzialmente dei piccoli municipi all’interno della città per servizi primari sulle zone periferiche. Si punta a dare risposte ai cittadini in maniera ancora più rapida. Le elezioni? I varri partiti dovranno presentare le liste anche per le circoscrizioni, forse, in questo modo, avvicineremo nuovamente la gente alla politica”, conclude Marino. Da registrare, inoltre, una certa compattezza tra i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza con interventi propositivi per tentare di arrivare alla quadra il prima possibile.

