Reggio Calabria, in commissione si discute del rispristino delle circoscrizioni. Marino a StrettoWeb: “presto l’approvazione, si voterà nella primavera 2026”

Si è conclusa da poco, la seconda commissione consiliare, presieduta dal consigliere Giuseppe Marino, in cui si è registrata una decisiva accelerazione sull’iter di ripristino delle circoscrizioni a Reggio Calabria. Perchè questo cambio di passo? L’amministrazione comunale aveva chiesto un parere al Ministero sulla possibilità di posticipare l’avvio delle circoscrizioni. La risposta negativa obbliga il Comune a far votare i cittadini nella primavera 2026 sia per le comunali ma anche per le circoscrizioni. E’ quanto ha confermato ai microfoni di StrettoWeb, Giuseppe Marino: “si partirà dal testo di Giordano, è un argomento di tutti e presto arriveremo all’approvazione. Da valutare la fattibilità economica. La coperta è corta e bisognerà trovare le risorse adeguate almeno per partire e poi si vedrà. Emendamento Cannizzaro? Quei soldi non basteranno”.

“Le Circoscrizioni saranno 5, ognuna più o meno di 30 mila abitanti. Saranno sostanzialmente dei piccoli municipi all’interno della città per servizi primari sulle zone periferiche. Si punta a dare risposte ai cittadini in maniera ancora più rapida. Le elezioni? I varri partiti dovranno presentare le liste anche per le circoscrizioni, forse, in questo modo, avvicineremo nuovamente la gente alla politica”, conclude Marino. Da registrare, inoltre, una certa compattezza tra i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza con interventi propositivi per tentare di arrivare alla quadra il prima possibile.