Reggio Calabria, il traffico dei TIR è arrivato in città: l’organizzazione del porto per limitare i disagi | FOTO

A partire da ieri, lunedì 13 ottobre, Reggio Calabria si trova a gestire un cambiamento significativo nel traffico dei trasporti marittimi. A causa di lavori di manutenzione straordinaria all’approdo di Villa San Giovanni, i mezzi pesanti, in particolare i TIR, saranno obbligati a partire dal porto di Reggio Calabria, invece che dal tradizionale approdo di Villa. Questo spostamento, che interessa tutte le corse di Bluferries, durerà almeno fino a Natale, causando un rimescolamento delle rotte e modifiche nei servizi di traghettamento.

Il nuovo piano prevede che le navi partano ogni 30 minuti durante le 24 ore, tutti i giorni, compresi i festivi, dal porto di Reggio Calabria con destinazione Tremestieri. Tuttavia, durante questo periodo, il servizio di traghettamento per auto, moto e camper sarà sospeso in entrambe le direzioni, un cambiamento che coinvolgerà tutti coloro che abitualmente attraversano lo Stretto con questi veicoli, costretti ad utilizzare esclusivamente i mezzi privati di Caronte & Tourist da Villa San Giovanni.

Per limitare i disagi, l’organizzazione del porto di Reggio Calabria è stata completamente rivista rivisitata. Sono stati implementati nuovi sistemi di gestione del traffico per garantire che i mezzi commerciali possano transitare senza intoppi, ma è prevista una gestione attenta dei flussi per evitare congestionamenti nelle aree vicine al porto.

Nella zona nord di ingresso al porto sono state spostate le biglietterie di Meridiano e di Bluferries ed è stata realizzata un’area dedicata ai camion in attesa, la zona è stata recintata ed è riservata esclusivamente ai camionisti e ciò è stato fatto per evitare di intasare il Porto di Reggio Calabria.

L’iniziativa, seppur temporanea, mira a garantire il buon esito dei lavori di manutenzione al porto di Villa San Giovanni, un intervento cruciale per la sicurezza e la funzionalità dell’intera area portuale. Il servizio di traghettamento per auto e mezzi leggeri sarà ripristinato a partire da Natale, quando le operazioni di risanamento saranno concluse.