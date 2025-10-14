Reggio Calabria, il traffico dei TIR al porto scatena la rabbia del Comitato Pendolari: “assurdo non far salire le auto, proclamiamo lo stato di agitazione”

“A seguito dello spostamento (seppur temporaneo) del servizio Di traghettamento Bluferries al porto di Reggio, il comitato proclama lo stato di agitazione in merito alla scelta di negare l’ accesso alle auto. Riteniamo questa scelta lesiva dei diritti dei pendolari, sia come viaggiatori ma soprattutto come Utenti/consumatori di un servizio. In questa fase, negare l’ accesso alle auto obbliga di fatto tutta la comunità ad utilizzare solo ed esclusivamente il Servizio Caronte , notoriamente più costoso e congestionato”. E’ quanto afferma il Comitato “Pendolari dello Stretto“.

“Negli ultimi anni, il servizio Bluferries è divenuto per molti pendolari una validissima alternativa a Caronte, questo in virtu’ non solo della sua precisione e comodità, ma anche per una politica commerciale assolutamente attenta verso l’ utenza, data la scelta di non aumentare in alcun modo il prezzo del biglietto, evitando il ricorso ad artifici commerciali quali le ‘addizionali carburanti’ o altri ‘sovraccarichi commerciali’ per l’ utenza costretta alla traversata”.

“Queste motivazioni hanno portato molti pendolari a preferire il servizio Bluferries, nonostante i tempi di traghettamento nettamente più lunghi. Con la rotta Reggio – Tremestieri si apre un’ opportunità unica poiché il vantaggio del prezzo si unirebbe a quello di una rotta più corta (30 minuti Reggio-Tremestieri contro i 50 della Villa-Tremestieri), una parte importante dei pendolari calabresi sono residenti a Reggio, per cui questo traghettamento potrebbe evitare addirittura il viaggio a Villa San Giovanni e tutto ciò che ne concerne in termini di Inquinamento e ulteriore Consumo di carburante, con vantaggi per la comunità dei pendolari e per l’ ambiente circostante. Perchè negare questa opportunità alla comunità che attraversa lo stretto? La politica risponderà a questo appello? Rappresentando le istanze dell’ utenza Chiediamo a Bluferries l’ attivazione del servizio auto anche da Reggio e restiamo a disposizione per un tavolo di confronto condiviso anche con le istituzioni al fine di raggiungere insieme questo obiettivo”.