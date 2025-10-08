Reggio Calabria, Falcomatà esprime solidarietà ai fratelli Praticò dopo l’intimidazione al caseificio “Delizie della Natura”

Il sindaco Giuseppe Falcomatà esprime “profonda solidarietà e massima vicinanza” ai fratelli Praticò, titolari di “Delizie della Natura“, il caseificio duramente colpito ieri da “un grave e intollerabile atto intimidatorio“. “Un gesto vigliacco e inaccettabile“, lo ha definito Falcomatà nel condannare “l’azione vile di chi, sfruttando i favori del buio, colpisce un’attività commerciale storica, l’impegno ed il sacrificio dei suoi dipendenti, l’orgoglio di un’intera comunità che non ne può più della criminalità“.

“Confido nel lavoro degli inquirenti e delle forze dell’ordine – ha aggiunto il sindaco – affinché facciano piena luce sull’accaduto individuando, al più presto, i responsabili di questa squallida minaccia“.

“Nel frattempo – ha concluso il sindaco – l’Amministrazione comunale è al fianco dei fratelli Praticò per garantire ogni supporto possibile. Al tempo stesso, auspichiamo una forte risposta da parte della società civile perché si stringa attorno alle vittime per affermare i valori di solidarietà propri di una comunità che ripudia ogni atto di violenza e prevaricazione“.