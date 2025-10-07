Reggio Calabria, incendio distrugge furgone del caseificio Delizie della Natura | FOTO

Un incendio ha scosso Reggio Calabria nella notte: intorno alle 2:30, un furgone del caseificio Delizie della Natura è stato completamente distrutto dalle fiamme in via Frà Gesualdo Melacrino nei pressi di piazza Carmine. Le fiamme hanno coinvolto anche un altro veicolo parcheggiato e un secondo furgone adiacente, causando ingenti danni alla saracinesca del negozio, alla facciata del palazzo che ospita l’attività commerciale e al portone del palazzo stesso. I residenti della zona sono stati svegliati dal boato e dal forte odore di bruciato. In queste ore sono in corso le verifiche per accertare le cause dell’incendio.

La solidarietà di Confesercenti Reggio Calabria

“Confesercenti Reggio Calabria condanna l’atto intimidatorio ai danni del Caseificio “Delizie della Natura” e manifesta piena vicinanza all’imprenditore Pasquale Praticò. Stanotte ignoti hanno incendiato un mezzo e la saracinesca di una delle sedi del Caseificio Delizie della Natura, situata nel pieno centro cittadino. Un gesto vile, che colpisce non solo un imprenditore onesto ma l’intera comunità che ogni giorno lavora con impegno e fatica per costruire un futuro migliore”. Lo afferma in una nota Claudio Aloisio Presidente – Confesercenti Reggio Calabria.

“Come Presidente di Confesercenti Reggio Calabria, esprimo la più ferma condanna per questo atto ignobile e la totale solidarietà a Pasquale Praticò e alla sua azienda, simbolo di impegno e qualità radicati nel nostro territorio. Colpire chi crea lavoro e valore significa attaccare il diritto di fare impresa e la libertà stessa di crescere in questa terra”.

“A te, Pasquale, dico che non sei solo. Confesercenti è al tuo fianco, così come lo sono tutti gli imprenditori che non si piegano alla paura. E a chi ha commesso questo gesto dico con chiarezza: siete dei vigliacchi. Pensate di intimorire, ma troverete davanti la parte migliore di una comunità che non si arrende e reagisce con coraggio e unità. Ogni atto come questo è un colpo inferto al futuro di Reggio Calabria. Ed è proprio per questo che non permetteremo a nessuno, tanto meno a questi ominicchi che continuano a colpire nell’ombra, senza coraggio né dignità, di fermare chi lavora per lo sviluppo della nostra terra con visione e capacità. La nostra risposta sarà sempre la stessa: legalità, solidarietà, determinazione”.