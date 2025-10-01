Reggio Calabria, alberi caduti a Sbarre: adesso il Comune se la prende con la Regione, “competenza della manutenzione è loro”

Le precisazioni del consigliere comunale: “Non è accettabile che, attraverso una strumentalizzazione politica, si continuino ad attribuire al Comune responsabilità che non gli competono“. In merito alla caduta dei due alberi verificatasi in via Sbarre Inferiori, il consigliere comunale Pino Cuzzocrea precisa che “La competenza relativa alla gestione e manutenzione delle piante in questione non appartiene al Comune di Reggio Calabria, bensì all’Aterp Calabria, e dunque alla Regione, alla quale spettano la cura e manutenzione dell’area. Anche in questo caso, la mancata e definitiva assegnazione delle funzioni da parte della Regione non ha consentito né al Comune né alla Città Metropolitana di intervenire direttamente per la messa in sicurezza delle alberature, come invece già avviene in altre zone della città. Si pensi, ad esempio, agli interventi effettuati sul Lungomare Falcomatà, ai Giardini Umberto I e in altre aree cittadine, dove la competenza è pienamente comunale“.

“È importante – ha ribadito Cuzzocrea – che venga garantita una corretta informazione ai cittadini. Non è accettabile che, attraverso una strumentalizzazione politica, si continuino ad attribuire al Comune responsabilità che non gli competono. La chiarezza delle competenze è fondamentale non solo per evitare equivoci, ma anche per tutelare la sicurezza della comunità e l’efficienza degli interventi di manutenzione urbana“.