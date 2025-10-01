Reggio Calabria, ennesima tragedia sfiorata: crollano due alberi a Sbarre Inferiori | FOTO E VIDEO

Paura questa mattina nella zona Sud di Reggio Calabria, dove due alberi di grandi dimensioni sono improvvisamente crollati in via Sbarre Inferiori, schiantandosi al suolo a pochi metri da auto in transito e da alcuni passanti. Solo il caso ha evitato conseguenze drammatiche: nessuna persona è rimasta ferita. Si tratta dell’ennesimo episodio di crollo alberi in quella zona che riporta alla memoria la tragedia avvenuta poco più di un anno fa nella stessa area, quando l’avvocato Giovanni Pellicanò perse la vita dopo essere stato travolto da un albero mentre camminava sul marciapiede.

Questa volta il cedimento, come si evince dal video a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha interessato la carreggiata, bloccando il traffico; fortunatamente in quel momento non transitavano veicoli. A pochi metri, inoltre, si trova una piazzetta abitualmente frequentata da bambini e anziani. Numerosi residenti denunciano da tempo la scarsa manutenzione del verde urbano nella zona Sud, riferendo di aver già inoltrato segnalazioni agli uffici competenti rimaste senza risposta. Cresce dunque la rabbia dei cittadini, che parlano di “tragedia annunciata” e chiedono interventi urgenti per garantire la sicurezza di un quartiere che si sente sempre più dimenticato.