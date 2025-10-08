Reggio Calabria, agguato al carrozziere Bullace. Davi: “persona estremamente gradevole che incontro spesso”

“Sono assolutamente scioccato per l’attentato che ha subito ieri il carrozziere Giuseppe Bullace, una persona estremamente gradevole che incontro spesso a Reggio e con lui ci eravamo sentiti il giorno prima: avevamo commentato scherzosamente insieme un’intervista che avevo rilasciato. Tutta la mia solidarietà e vicinanza a lui e alla sua famiglia per quello che ha subito”. Lo dichiara Klaus Davi commentando l’agguato a colpi di arma da fuoco subito ieri mattina nel quartiere “Saracinello” di Reggio Calabria dal 60enne Giuseppe Bullace, titolare di una carrozzeria, rimasto ferito.