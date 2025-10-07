Reggio Calabria, sparatoria in città: colpito un uomo, é grave

Momenti di paura pochissimi minuti fa a Saracinello, quartiere alla periferia sud di Reggio Calabria, dove si sono uditi colpi di arma da fuoco all’interno di una carrozzeria. Un uomo di 60 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato attinto da uno o più proiettili. L’uomo, secondo le prime frammentarie informazioni che arrivano direttamente dal luogo, dovrebbe chiamarsi Giuseppe Bullace ed è stato soccorso e trasportato d’urgenza in gravi condizioni al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.

Sul posto stanno intervenendo in questi minuti le volanti della Polizia per avviare i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non sono ancora chiari i motivi all’origine del folle gesto. Le condizioni del ferito e ulteriori dettagli sull’episodio sono ancora in fase di accertamento.