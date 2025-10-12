Reggina, gli ultrà sono imbufaliti: “società di indegni. Ballarino, sei il primo responsabile”

La sconfitta della Reggina nel derby dello Stretto a Messina ha riacceso una miccia mai realmente spenta, da questa estate e poi dalla sconfitta interna contro la Gelbison. Gli ultrà, che già si erano espressi duramente di recente, sui social sono tornati ad esprimere il proprio malcontento: “Società di indegni, giocatori ridicoli. Ballarino, il primo responsabile sei tu. Senza se e senza ma. The end” ha scritto Giovanni Filloramo, uno dei capi ultrà.

Gli fa eco un altro capo ultrà, Emanuele Lubrano: “Ho sentito dire che la squadra si è rinforzata? Forse sarebbe meglio dire che è stata smantellata per pochi spicci: abbiamo fatto scappare Barranco, Cham e Renelus. Poi la curva ha protestato, e così, all’ultimo secondo, sono arrivati nuovi sponsor-soci per permettere qualche acquisto dell’ultimo minuto. Ogni tanto assumersi le proprie responsabilità non farebbe male. E forse bisognerebbe anche capire che la Reggina non è per tutti”.