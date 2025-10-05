Reggina, continua il silenzio stampa: “ma si possono sapere i motivi?”

La Reggina continua il silenzio stampa. Non parla nessuno, neanche dopo la vittoria contro il Ragusa di oggi pomeriggio. Lo riferisce il club, comunicandolo ai giornalisti. Rocco Musolino, che attendeva novità in zona mista, e in diretta su Radio Febea, ha provato a strappare quantomeno le motivazioni: “si possono sapere i motivi di questa decisione?”, ma nessuno si è espresso, neanche il DG Praticò, a cui il giornalista ha provato a chiedere. Il silenzio stampa è cominciato dopo il clamoroso stop contro la Gelbison ed è proseguito. Da quel giorno, non parla nessuno, neanche il mister alla vigilia.