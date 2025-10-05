Reggina, questa volta niente sorprese: contro il Ragusa finisce 2-0

Dopo due punti nelle ultime tre partite, e due settimane molto tese, la Reggina non fa altri regali. Contro il Ragusa al Granillo finisce 2-0 ma francamente, oggi, un altro risultato sarebbe stato clamoroso. La squadra siciliana, tra le più in difficoltà di questo avvio di torneo, e tra le meno attrezzate, arriva a Reggio Calabria in “assetto di difesa”, con molti uomini dietro la linea della palla, a proteggere il pari. Che però dura poco. Dopo una prima occasione di Ragusa, e l’infortunio dello stesso, costretto a uscire per un problema alla spalla, arriva il vantaggio con Di Grazia, al suo primo gol in amaranto. E’ il 19′. Dopo neanche dieci minuti, il raddoppio di Fomete, all’esordio. La sua azione personale si conclude con il pallone in rete, per il 2-0 che mette difatti già in ghiaccio la partita.

Per il resto del primo tempo, e per tutta la ripresa, infatti, solo occasioni per gli amaranto e zero reazioni da parte degli avversari. Bene Fomete ed Edera, che – subentrato a Ragusa – sfiora due volte il gol. Nel finale, tanti cambi e “passerella”, con gli ultrà già in clima derby dello Stretto. Dopo la Coppa Italia Serie D in settimana, infatti, la squadra di Trocini domenica andrà a Messina, in casa di un ACR che sul campo ha finora fatto meglio degli amaranto. Ma la Reggina si mette quantomeno alle spalle un filotto negativo, provando a risalire la china anche grazie a un girone che si conferma equilibrato e livellato verso il basso.