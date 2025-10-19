Reggina, Brunetti litiga con un tifoso dopo l’ennesima vergogna: “devi incitarla lo stesso, cazzo”. E poi tutti addosso al giornalista | VIDEO

E’ la sua creatura, d’altronde. E, quindi, guai a chi gliela tocca. Se qualcuno l’attacca, lui è subito pronto a difenderla. Oltre due anni fa l’ha scelta, ammettendo lo scopo politico qualche tempo dopo, e oggi si siede in Tribuna Vip al fianco del patron. Anche oggi, Paolo Brunetti era accanto a Ballarino. E quanto accaduto al termine di Reggina-Vigor Lamezia, ha dell’incredibile e vergognoso. Qualche tifoso si è permesso – giustamente, e anche con notevole ritardo – di fargli notare a cosa ci abbia portato oggi la sua scelta di due anni. E lui si è messo a urlare, battibeccando con lo stesso: “ci ho messo la faccia e ci sto rimettendo il culo e, quando gioca, la squadra si incita”, ha detto. Il tutto è stato raccontato dal Dispaccio, in un video pubblicato sui social.

Poi qualcuno al suo fianco, tra cui la Rup e funzionaria del Comune, accortasi della telecamera accesa, ha iniziato a inveire contro il giornalista, urlandogli anche “cesso di merda”. Sono, questi, i metodi molto “democratici” a cui evidentemente sono abituati all’interno dell’Amministrazione Comunale. In alto il video che racconta tutto.