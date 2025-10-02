Reddito di merito, sanità, aeroporti, Occhiuto: “basta campagna elettorale, ecco l’agenda della prossima settimana”. E spunta la data di inaugurazione del nuovo scalo di Reggio Calabria

In un video sui social, il candidato presidente del centrodestra, Roberto Occhiuto, annuncia: “basta parlare di campagna elettorale, ho fatto già l’agenda per la prossima settimana. La prima riunione la faccio sul reddito di merito. Ho detto che darò 500 euro a tutti i diplomati calabresi che si iscrivono nelle università calabresi, però devono prendere più del 27. Poi farò una riunione sull’uscita dal commissariamento della sanità perché usciremo nelle prossime settimane. Faremo un grande piano di assunzioni di medici. Potremmo fare la grande riforma della sanità che ho in mente”, afferma Occhiuto.

Aeroporti

“Sugli aeroporti abbiamo fatto molto però c’è ancora molto da fare. Abbiamo fatto l’aerostazione di Lamezia. In sei mesi stiamo facendo anche il nuovo aeroporto di Reggio che voglio inaugurare il 12 dicembre. Bisogna far partire tutti i lavori che rimangono da fare all’aeroporto di Lamezia che faremo completamente nuovo e partiranno i lavori anche a Crotone”, evidenzia Occhiuto.

Gioia Tauro

“Puntiamo ad un grande piano per Gioia Tauro. C’è la possibilità di spostare il miliardo di investimento che il governo aveva in animo di fare a Taranto a Gioia per l’acciaio green”, rimarca Occhiuto.

Ospedali di comunità

“C’è da lavorare sulle case e gli ospedali di comunità. Lì c’era un ritardo perché la Calabria come, la Puglia, come la Campania, si erano affidate a Invitalia come stazione appaltante e non è che abbia funzionato molto”, conclude Occhiuto.