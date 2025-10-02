Elezioni Regionali Calabria, Tridico su Occhiuto: “in 4 anni non ha fatto nulla”

“Con un video sui social Roberto Occhiuto presenta la sua “agenda dei sogni”. Una lista che dimostra solo una cosa: in quattro anni non ha fatto nulla. Nessun progetto realizzato, solo video rimasti tali, come le sue pseudoriforme, ma finalmente una ammissione di colpa: la sanità in Calabria non funziona”. Così Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.
“Dopo aver lasciato le strade a pezzi, i giovani senza futuro, e avallato l’autonomia differenziata in combutta coi leghisti, oggi si inventa la lista dei desideri che non realizzerà, non un programma di governo”, conclude Tridico.