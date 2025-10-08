Ponte sullo Stretto? Non solo! Anche quello tra… Toscana e Lombardia: la battuta di Salvini dopo la gaffe di Eugenio Giani

Matteo Salvini e i ponti. Per il Ponte sullo Stretto si sta già impegnando, in qualità di Ministro delle Infrastrutture. Ma chissà che non pensi anche a uno tra… Toscana e Lombardia. Il leader della Lega si è lasciato andare a una battuta, sui social, dopo la gaffe di Eugenio Giani, Governatore toscano uscente e ricandidato alle regionali. Giani, nel corso di una trasmissione tv, ha infatti affermato che la Regione che governa da 5 anni confina con la Lombardia.

Un errore che non è passato inosservato, enfatizzato sui social anche da Matteo Salvini, che ha scritto: “Da lombardo e da Ministro confermo che le due regioni purtroppo non confinano… ancora non sono riuscito ad adoperarmi per collegarle con un ponte“.