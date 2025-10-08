Regionali, la gaffe di Eugenio Giani: “la Toscana? Confina con la Lombardia…”

“Il presidente della Toscana amplia i confini regionali… fino alla Lombardia. L’ambizione non manca, la geografia un po’ sì“. E’ il commento che si legge sul profilo social di Fratelli d’Italia. La gaffe è avvenuta nel corso della puntata di “Un giorno da pecora”, il programma di Radio Rai dove il presidente in carica fa “confusione” sui confini di una regione che governa da 5 anni.
Giani, presidente della Regione uscente, sostenuto dal di centrosinistra, ha come sfidante il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, sostenuto dal centrodestra e Antonella Bundu per la lista Toscana Rossa.