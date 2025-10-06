Ponte sullo Stretto, figuraccia Mario Tozzi: si ritira dal confronto con gli esperti INGV sui terremoti, “forse non era convinto dei suoi argomenti”

Sui social siamo tutti bravi. Poi c’è il confronto e Mario Tozzi scompare. Si ritira. Rifiuta il confronto. Figuraccia per l’esperto “scienziato” contrario al Ponte sullo Stretto. Nonostante dichiarazioni e post Facebook “anti opera”, da anni – e soprattutto negli ultimi mesi – quando c’è da confrontare le sue idee con gli esperti (quelli veri) non si presenta. Evidentemente perché sa di non poter reggere il confronto. Il riferimento è al convegno a Roma di oggi pomeriggio con gli esperti INGV sulle analisi sismiche legate al Ponte sullo Stretto.

Philip Willan, giornalista e moderatore dell’evento, ha annunciato l’assenza a inizio convegno: “avremmo dovuto avere anche una voce criticata, che si è ritirata all’ultimo momento“ ha detto prima di presentare gli ospiti presenti, l’Ingegnere Mele e i sismologi Valensise e Burrato. “Mi dispiace che non ci sia stata la voce contraria che speravamo di avere. Forse non era molto convinto dei suoi argomenti“ ha aggiunto Willan. “Dispiace soprattutto a noi che non ci sia il collega Tozzi”, ha rimarcato Valensise.