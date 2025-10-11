Pippo Inzaghi si racconta: “voglio diventare il Gasperini del Palermo”. Sogni e obiettivi del tecnico: “l’Inghilterra? La mia Champions è qui”

La Serie B riposa. Riposa anche il Palermo. Boccata d’ossigeno per la compagine di Inzaghi, anche se i suoi tifosi, per l’entusiasmo percepito, vorrebbero che la loro squadra giocasse sempre. I rosanero sono primi, insieme al Modena, che affronteranno domenica prossima al “Barbera” (già oltre 20 mila tagliandi staccati a 24 ore dall’apertura della prevendita e a oltre una settimana dal match). Di questo, e di altro, ha parlato il tecnico in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.

Filippo Inzaghi è come un accendino: un clic e l’entusiasmo si accende. Ovunque vada ad allenare. È stato così anche a Palermo. Poi di solito vince. Si è mai chiesto il perché?

“Sì, e lo confesso: ci punto anche per far capire ai giocatori perché succedono queste cose. Per la credibilità che ha una persona, al di là dei risultati. Qui se lotti e combatti arrivano in 30mila a sostenerti”.

L’impatto con Palermo?

“Molto bello, conosco il Sud. E qui ci sono un milione di tifosi”.

Il contatto quotidiano con la gente quanto l’aiuta?

“Scelgo sempre di vivere in centro, è giusto che un allenatore respiri la città. Nei momenti negativi ho sempre entusiasmo dalla gente e questo mi ricarica. Capiterà anche qui, anche se spero solo poche volte…”.

Chissà contro il Modena come si presenterà il Barbera…

“Quasi 22mila già sicuri… Fantastico! È un sostegno che abbiamo avuto a scatola chiusa e ce lo dobbiamo meritare”.

I rivali per la A oltre al Modena?

“Il Venezia davanti a tutti, poi il Monza. Mi aspetto che escano altri, dall’Empoli allo Spezia”.

Con Stroppa ormai è sfida aperta: siete stati promossi insieme due volte (2020 e 2025), ma quando lui vinse a Monza (2022) lei inciampò in Cellino…

“Magari avrei vinto anche quella volta… Vabbè, all’ultima giornata ci sarà Venezia-Palermo e chissà! Non corriamo, il Palermo è sempre favorito e poi…”.

Anche la squadra s’è riaccesa dopo una stagione al di sotto delle aspettative.

“Ho trovato grande cultura del lavoro e sono arrivati i rinforzi giusti. La fiducia che ho dato loro li ha galvanizzati. Faccio scelte anche complicate, ho fatto giocare tutti e loro capiscono”.

Perché tanti suoi giocatori si butterebbero nel fuoco per lei?

“Ho un rapporto molto schietto, mi piace farli crescere. È sbagliato sentirsi arrivati in B, devono puntare in alto. Ricordate Ciccio Caputo? Dicevano che poteva far gol solo in B, invece in A ne ha fatti tanti”.

Però la A non pesca mai in B.

“Questo è un problema. Però così il livello della B si alza, anche coi giovani. Ricordo Fabbian alla Reggina: non mi ha sorpreso vederlo in Champions”.

Ci sono state tre partite pareggiate (Frosinone e Venezia in casa, Cesena fuori) che l’anno scorso il Palermo forse avrebbe perso. Cosa significa?

“Una squadra matura, in certe partite capisce da sola che è meglio non perdere. Bel segnale”.

Il suo è l’organico più forte?

“Lo possiamo diventare. In più abbiamo i tifosi e loro ci spingono a diventare i più forti”.

Più del suo Pisa?

“Sarà più difficile vincere: non eravamo favoriti e quando gli altri si sono accorti di noi era tardi. Quest’anno siamo favoriti, ma non vince chi spende, bensì chi corre e ha un’anima”.

Il valore della rosa s’è visto a La Spezia: con una difesa in piena emergenza ha trovato alternative all’altezza e ha vinto.

“Sono questi i segnali più belli. Qui ci sono ragazzi come Peda, Vasic e Corona: li volevano tutti ma io ho detto di tenerli”.

Manca all’appello Brunori.

“Gli hanno annullato due gol, sta facendo bene. Sa che devo scegliere i titolari, ma è un capitano vero e quando non gioca trascina la squadra. Capitava anche a me di star fuori”.

E rosicava…

“Se uno sta fuori e non rosica, non deve fare questo mestiere”.

Pohjanpalo invece?

“Uno così forte non lo scopro di certo io. Dà il massimo sempre e trascina tutti, un esempio”.

Ha confessato di averla odiata per i gol al Liverpool, squadra per la quale lui simpatizza.

“Mi farò perdonare facendolo giocare sempre nel Palermo!”.

La sua Premier invece si chiama Manchester City. Com’è il rapporto con la casa madre?

“Gratificante. Ho confronti settimanali, scambio di opinioni e idee. Molto stimolante. Spero di restare a lungo in un gruppo così, dopo tanti cambi…”.

Basta traslochi?

“Spero di essere all’altezza, diventare il Gasperini del Palermo e godermelo fino in fondo, perché qui c’è tutto”.

Guardiola l’ha visto solo nell’amichevole di agosto?

“Sì, mi ha colpito quando ha raccontato che malgrado l’annata difficile non l’hanno mai messo in discussione”.

Haaland è venuto a salutarla?

“Sì, mi ha dato la maglia per mio figlio. Ha giocato con scarpe a sei: l’ho fatto vedere ai miei giocatori, poteva giocare in ciabatte, invece voleva fare gol anche a noi. Questa è mentalità”.

Un giorno si vedrebbe in Premier? O sempre in B a vincere?

“Vorrei solo continuare a divertirmi. Ho una bella famiglia, sono gratificato da quello che ho. E dal sapere che i giocatori mi stimano e li ho fatti crescere”.

L’Inghilterra è più fredda…

“Calcio importantissimo, ma la mia Champions è a Palermo”.

E in Arabia come suo fratello?

“No dai, basta traslochi!”.