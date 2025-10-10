Palermo-Modena, incredibile: al “Barbera” già oltre 20 mila tagliandi staccati dopo 24 ore. E mancano ancora 9 giorni!

Oltre 20 mila biglietti. Per la precisione 21.854, quasi 22. A sole 24 ore dall’apertura della prevendita. Con un dettaglio: si gioca tra nove giorni! E’ incredibile l’entusiasmo e la passione intorno alla città di Palermo in vista del big match tra le due contendenti in vetta in Serie B, i rosanero e il Modena. Si gioca domenica prossima, 19 ottobre, alle ore 15, ma a oltre una settimana dalla sfida i numeri dal botteghino sono già grandiosi. E nonostante la passione di Palermo, nonostante sia una grande città, nonostante abbia già fatto numeri importanti in questi mesi, dal ritorno di Inzaghi, ancora probabilmente questi dati stupiscono.

E’ l’effetto Inzaghi, è l’effetto classifica, è l’effetto legato a prestazioni importanti, a vittorie convincenti, a una squadra che trascina e che fa sognare un pubblico che sa che questa volta potrebbe essere l’anno buono. E’ ancora presto, ma le premesse ci sono tutte, anche considerando le partenze, perfettamente in linea con quelle che lo hanno fatto esultare.