Perché una famiglia di Reggio Calabria dovrebbe avere una casa full electric e risparmiare migliaia di euro ogni anno

L’energia è al centro della trasformazione del settore edilizio. La fluttuazione dei prezzi dovuta alla situazione geopolitica internazionale (non ultime le richieste di non acquistare gas e petrolio dalla Russia) e con l’attenzione crescente verso la sostenibilità e la riduzione delle emissioni, le case full electric rappresentano una soluzione adottata da sempre più italiani. Queste abitazioni, completamente alimentate da energia elettrica, rappresentano una delle soluzioni più innovative e vantaggiose per chi desidera vivere in modo più ecologico ed efficiente. Ci siamo chiesti dunque: perché una famiglia di Reggio Calabria dovrebbe dotarsi di una casa full electric? E lo abbiamo chiesto agli esperti di Domotek Srl per avere una risposta.

Cos’è una Casa Full Electric?

Una casa full electric è un’abitazione che utilizza esclusivamente energia elettrica per tutte le sue necessità energetiche, dalle funzioni di riscaldamento e raffreddamento fino alla cucina e agli elettrodomestici. A differenza delle abitazioni tradizionali che, oltre all’elettricità, sfruttano anche altre fonti di energia come il gas naturale o il GPL per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, le case full electric si basano completamente sull’elettricità, idealmente proveniente da fonti rinnovabili come il fotovoltaico.

Questa tipologia di casa integra soluzioni avanzate per rendere il consumo energetico più efficiente e meno impattante sull’ambiente. Essa viene realizzata grazie all’ausilio di 3 componenti fondamentali:

La prima è la pompa di calore che ricava energia dall’aria esterna o dall’acqua e, tramite energia elettrica e non metano o gas, la converte in calore producendo acqua calda per l’impianto di riscaldamento e i sanitari.

che ricava energia dall’aria esterna o dall’acqua e, tramite energia elettrica e non metano o gas, la converte in calore producendo acqua calda per l’impianto di riscaldamento e i sanitari. Indispensabile il piano a induzione che sostituisce i fornelli a gas : niente fiamma né metano, ma un sistema di piastre che, vibrando, creano un campo magnetico che riscalda pentole e padelle attraverso l’energia elettrica.

: niente fiamma né metano, ma un sistema di piastre che, vibrando, creano un campo magnetico che riscalda pentole e padelle attraverso l’energia elettrica. Chiaramente, non può mancare il fotovoltaico. Eliminando il gas, si consumerà più energia elettrica. Grazie al fotovoltaico, sarà il sole a fornire l’energia necessaria per alimentare elettrodomestici e la pompa di calore. In questo modo, non solo si annulla la bolletta del gas, ma si riduce al minimo quella elettrica.

Quanto si risparmia con una casa full electric?

In una città baciata dal sole tutto l’anno come Reggio Calabria, il vantaggio di utilizzare un impianto fotovoltaico è evidente e insieme a Domotek ne abbiamo già raccontato i benefici attraverso l’esempio di un cittadino che ci ha aperto le porte della propria casa (INTERVISTA). I sistemi elettrici, come le pompe di calore e i pannelli fotovoltaici, riducono significativamente i costi di riscaldamento e raffreddamento, oltre a eliminare i costi legati all’approvvigionamento di gas o combustibili fossili.

Nel 2024, secondo l’Ansa, una famiglia tipo di Reggio Calabria ha speso 824 euro per 2.346 kWh di elettricità e 933 euro per 625 Smc di gas. Con una casa full electric si andrebbe ad eliminare l’intera spesa per il gas e a ridurre enormemente quella per l’elettricità risparmiando migliaia di euro ogni anno.

Lo Stato italiano offre, inoltre, incentivi fiscali per la ristrutturazione e l’installazione di impianti di energia rinnovabile. Gli sgravi possono arrivare fino al 65% per la riqualificazione energetica, come nel caso dell’Ecobonus. Non ultimo, l’aspetto legato alla valorizzazione degli immobili: le case full electric, grazie alla loro efficienza energetica e alla minore impronta ecologica, possono godere di una migliore valorizzazione sul mercato immobiliare (solo il fotovoltaico porta un aumento del 15% del valore). In un contesto sempre più attento alle tematiche ambientali, una casa che rispetta i criteri di sostenibilità è spesso considerata un investimento più sicuro e attraente, con una crescente domanda da parte di acquirenti e affittuari.

Dunque, cosa state aspettando? Per approfondire l’argomento, chiedere una consulenza e approfondire promozioni e incentivi disponibili, non vi resta altro che rivolgervi a Domotek Srl Domotek S.r.l. al numero 09651892268 o recarsi presso la sede situata in via Ravagnese n° 156 a Reggio Calabria.