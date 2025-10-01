Per anni nel degrado, ma arriva la magia: Falcomatà fa ripulire la fontana di piazza De Nava nel giorno del suo comizio, “ecco come si prendono per il culo i cittadini”

“Abracadabra, Sim Sala Bim”, la fontana si ripulì. Avvocato, Sindaco e ora anche Mago. Giuseppe Falcomatà riesce, in una batter d’occhio, a far ripulire la fontana di Piazza De Nava e a far tornare anche l’acqua. Manca soltanto che ora la trasformi in vino e poi la carriera è assicurata, magari nel caso in cui alle regionali dovesse andare male. Dopo anni di degrado e denunce, sullo stato pietoso della fontana della piazza inaugurato qualche anno fa, oggi la stessa è tornata in condizioni brillanti e zampillanti. I motivi? Semplici: oggi, in quella piazza, si tiene il comizio elettorale proprio dello stesso Sindaco.

Un colpo da maestro, un colpo di teatro, a voler essere ironici. Una presa in giro o, volendo utilizzare le parole di Nuccio Azzarà, “una presa per il culo”. E’ stato proprio il noto sindacalista, con un video, a denunciare la situazione, filmando alcuni operai che stavano ripulendo la fontana, in cui è tornata persino l’acqua. E pensare che solo pochi giorni fa, su StrettoWeb, pubblicavamo l’ennesima segnalazione di degrado della fontana, totalmente abbandonata da un Sindaco disinteressato. O, perlomeno, disinteressato fino a quando non ha fatto comodo a lui.

“E’ la dimostrazione di come si prendano per il culo le persone e i cittadini di Reggio Calabria. Siccome c’è il suo comizio, ripuliamo anche la fontana, perché non è giusto che il comizio avvenga con la fontana in queste condizioni” ha detto Nuccio Azzarà nel video che pubblichiamo di seguito.