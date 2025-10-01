Per anni nel degrado, ma arriva la magia: Falcomatà fa ripulire la fontana di piazza De Nava nel giorno del suo comizio, “ecco come si prendono per il culo i cittadini”

Giuseppe Falcomatà riesce, in una batter d'occhio, a ripulire la fontana di Piazza De Nava e a far tornare anche l'acqua. Magia, dopo anni di degrado, ma solo perché oggi c'è il suo comizio elettorale

Fontana di piazza de nava ripulita

“Abracadabra, Sim Sala Bim”, la fontana si ripulì. Avvocato, Sindaco e ora anche Mago. Giuseppe Falcomatà riesce, in una batter d’occhio, a far ripulire la fontana di Piazza De Nava e a far tornare anche l’acqua. Manca soltanto che ora la trasformi in vino e poi la carriera è assicurata, magari nel caso in cui alle regionali dovesse andare male. Dopo anni di degrado e denunce, sullo stato pietoso della fontana della piazza inaugurato qualche anno fa, oggi la stessa è tornata in condizioni brillanti e zampillanti. I motivi? Semplici: oggi, in quella piazza, si tiene il comizio elettorale proprio dello stesso Sindaco.

Un colpo da maestro, un colpo di teatro, a voler essere ironici. Una presa in giro o, volendo utilizzare le parole di Nuccio Azzarà, “una presa per il culo”. E’ stato proprio il noto sindacalista, con un video, a denunciare la situazione, filmando alcuni operai che stavano ripulendo la fontana, in cui è tornata persino l’acqua. E pensare che solo pochi giorni fa, su StrettoWeb, pubblicavamo l’ennesima segnalazione di degrado della fontana, totalmente abbandonata da un Sindaco disinteressato. O, perlomeno, disinteressato fino a quando non ha fatto comodo a lui.

“E’ la dimostrazione di come si prendano per il culo le persone e i cittadini di Reggio Calabria. Siccome c’è il suo comizio, ripuliamo anche la fontana, perché non è giusto che il comizio avvenga con la fontana in queste condizioni” ha detto Nuccio Azzarà nel video che pubblichiamo di seguito.

Ultimi approfondimenti di Cronaca