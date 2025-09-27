Reggio Calabria, degrado nel cuore della città: acqua verde nella fontana di Piazza De Nava, rifiuti e topi | FOTO

Piazza De Nava, riqualificata da pochi mesi è uno dei simboli del nuovo volto urbano di Reggio Calabria e già dopo cosi poco tempo versa in uno stato di profondo degrado che lascia sgomenti cittadini e turisti. La fontana centrale, che avrebbe dovuto rappresentare un elemento di bellezza e decoro, appare sporca, con acqua stagnante e verdastra, segno evidente di mancata manutenzione. All’interno della fontana si trovano piatti e rifiuti di ogni genere che galleggiano tra la melma, un’immagine indecorosa in una delle piazze più centrali della città.

Ma non è tutto: accanto alla fontana e nelle aree pedonali si possono vedere topi di dimensioni enormi, che si muovono indisturbati tra i cumuli di immondizia. Cumuli che, in alcuni casi, arrivano a superare l’altezza delle automobili parcheggiate come si evince dalla foto a corredo dell’articolo, rendendo la zona non solo antiestetica, ma potenzialmente pericolosa per la salute pubblica.

L’indignazione cresce tra i residenti e i cittadini che avevano salutato con entusiasmo la riapertura della piazza dopo i lavori di restyling, immaginandola come luogo di aggregazione e vetrina per la città. Oggi, invece, si trovano a convivere con un ambiente degradato che allontana visitatori e crea disagio quotidiano.

La situazione pone seri interrogativi sulla gestione della manutenzione degli spazi pubblici e sull’efficacia degli interventi di pulizia e controllo. Piazza De Nava rischia di diventare l’ennesimo simbolo di opere inaugurate in pompa magna e poi abbandonate all’incuria.