Paura nella notte, esplose le auto del giornalista Sigfrido Ranucci e della figlia: “ordigno in grado di uccidere”

Paura nella notte a Pomezia, nel Lazio. Le auto del noto giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, programma Rai, e quella della figlia sono state fatte esplodere con un ordigno. Danneggiata anche la casa accanto. Le deflagrazioni sono state fortissime tanto da spaventare l’intero abitato (si sono sentite a distanza). Nello scoppio, per fortuna, nessuno è rimasto ferito.

“Ordigno in grado di uccidere”

La trasmissione Report, sui social, spiega quanto avvenuto al giornalista: “questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto parcheggiata di Sigfrido Ranucci. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il Prefetto. La potenza dell’esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento”.