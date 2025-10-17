Bomba all’auto di Ranucci, un testimone: “c’era un uomo incappucciato”

Il noto giornalista, Sigfrido Ranucci, giornalista RAI e conduttore di Report, è stato ascoltato, questo pomeriggio, per circa 2 ore dal procuratore di Roma Francesco Lo Voi e dal pm della Dda Carlo Villani dopo l’esplosione di un ordigno che ha distrutto la sua auto e quella di sua figlia. Inoltre, un testimone, avrebbe visto un uomo incappucciato ieri sera a poca distanza dall’abitazione di Ranucci.

“Abbiamo delineato con i magistrati un contesto. Ci sono quattro-cinque tracce importanti che però per coincidenza alla fine riconducono sempre agli stessi ambiti. Sono cose molto complesse da provare. Io sto presentando denunce su minacce ricevute dal 2021, quattro in particolare quelle più pesanti. Da quello che so al momento sono tutti fascicoli contro ignoti”, ha affermato Ranucci al termine dell’audizione svolta in Procura a Roma.