Palermo, Inzaghi: “il Modena ha meritato il pari ma c’è rammarico”

In conferenza stampa, mister Pippo Inzaghi, ha commentato il pari tra Palermo – Modena. “Il rammarico per il pari c’è con uno stadio del genere. Poi bisogna anche essere onesti, il Modena ha meritato il pareggio. Abbiamo fatto sessanta minuti molto bene, poi c’è quel quarto d’ora in cui soffriamo e abbiamo preso gol. Non so se è un problema fisico, ma ci sta. Il Modena non è primo per caso, ma noi continuiamo la nostra striscia di risultati positivi. Ci tenevamo a vincere, ma cercheremo di andare in testa già dalla prossima partita”, evidenzia Inzaghi.

“Subentrati? Non mi piace parlare dei singoli. Dovevamo essere più bravi, non solo nei cambi. Davanti a tutta questa gente vorresti sempre regalare i tre punti. Diamo comunque continuità ai risultati e pensiamo già alla prossima”, conclude Inzaghi.