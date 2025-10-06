Occhiuto trionfa in Calabria, Tajani elogia Cannizzaro: “ci avevo visto lungo quando…” | FOTO

Era il favorito della vigilia e ha rispettato le attese. I calabresi gli hanno dato fiducia dopo il grande lavoro fatto durante il primo mandato, con la speranza che nel secondo possa fare altrettanto bene per la sua terra. Roberto Occhiuto ha trionfato nelle Elezioni Regionali in Calabria superando Pasquale Tridico, candidato di centrosinistra, con ampio margine. Un successo che la dice lunga sulla forza del centrodestra che, dopo le Marche, conquista anche la Calabria.

Dalla conferenza stampa del comitato elettorale di Occhiuto a Gizzeria, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, leader di Forza Italia, si è congratulato con Occhiuto per il successo e ha elogiato e ringraziato per ben 2 volte Francesco Cannizzaro, segretario regionale del partito, ‘regista’ del successo elettorale di Occhiuto. “Ci avevo visto lungo quando l’ho fatto entrare nella segreteria nazionale“, ha dichiarato Tajani.