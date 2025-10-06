Occhiuto trionfa in Calabria, la vignetta di Germanà: “il campo largo naufraga nello Stretto”

“Il campo largo naufraga nello Stretto“. Con questo messaggio e una simpatica vignetta postata sui social, Nino Germanà celebra il successo di Roberto Occhiuto alle Elezioni Regionali in Calabria. La frecciatina è palese: il ‘campo largo‘ della sinistra, con Tridico candidato M5S e appoggiato anche dal PD, ha fallito miseramente. Schiacciante la vittoria di Occhiuto, presidente uscente, candidato di centrodestra che bissa il successo delle scorse Regionali. La vignetta raffigura la disperazione di Elly Schlein e Giuseppe Conte, trasfigurati in mezzo al mare dello Stretto. Sullo sfondo il Ponte sullo Stretto, ciliegina sulla torta.

Nino Germanà, Commissario Regionale della Lega in Sicilia, ha scritto sui social: “il Sud ha parlato ancora una volta forte e chiaro: non vuole l’assistenzialismo delle sinistre, ma infrastrutture come il ponte più importante del secolo e strade sicure, come anche sviluppo con lavoro di qualità e sanità efficiente. Il voto in Calabria premia l’ottimo lavoro del Presidente Occhiuto e del centrodestra. All’amico Roberto, i nostri auguri da tutta la Lega siciliana!“.