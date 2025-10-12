Messina-Reggina, dall’ingresso in campo alla festa finale: tutte le FOTO del derby dello Stretto

Non una grande cornice di pubblico, anzi tutt’altro. Sicuramente un abisso se pensiamo al sold out di 21 anni fa, alla prima in assoluto in Serie A del derby dello Stretto. Ma allora era Serie A e oggi, appunto, Serie D, per la prima volta. Stadio praticamente vuoto, niente tifosi ospiti. E’ stato un Messina-Reggina triste, come scriviamo da giorni, ma dopo il triplice fischio è sicuramente meno triste per il Messina e praticamente un incubo per la Reggina. Vincono i siciliani per 1-0 e, con l’asta societaria di martedì, potrebbero seriamente mettersi alle spalle un periodo orribile e iniziare una nuova era. Quanto agli amaranto, prosegue la crisi e – comprensibilmente – la rabbia e contestazione di una piazza sempre più ferita e divisa.

Tornando alla gara, in alto è presente la fotogallery completa, con tutte le immagini di StrettoWeb realizzate dall’ingresso in campo alla festa finale dell’ACR.