Maltempo Agrigento, ricerche in corso per la donna dispersa

Ricerche ancora in corso per Mariana Bello, la donna travolta dalle acque a Favara durante il nubifragio che si è abbattuto nel paese dell’Agrigentino. La 38enne è sposata e mamma di tre figli. La donna è stata trascinata via dalla furia dell’acqua in via Sottotenente Bosco, dopo essere scesa dalla sua macchina nel tentativo di mettersi in sicurezza.

In azione non solo i Vigili del Fuoco di Agrigento, i pompieri sommozzatori di Palermo, e, inoltre, l’elicottero dei Vigili del Fuoco di Catania, che ancora a causa del forte maltempo non può alzarsi in volo. Alle ricerche stanno collaborando i familiari della donna e il Sindaco di Favara, Antonio Palumbo.