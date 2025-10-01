Maltempo Agrigento, violenti nubifragi: Sciacca e Favara in ginocchio, dispersa una donna

Piogge e temporali, anche di forte intensità, hanno colpito le provincie di Agrigento, Trapani e Palermo. Nell’agrigentino sono caduti oltre 70 mm di pioggia, scatenando un nubifragio con pioggia e grandine. A Favara, una donna risulta dispersa dopo essere stata travolta dalla furia dell’acqua, subito dopo essere scesa dalla propria auto. Vigili del Fuoco, Carabinieri e Forze dell’Ordine stanno perlustrando la zona. Secondo una prima ricostruzione, la donna, dopo aver aperto la portiera, sarebbe stata trascinata via dal violento flusso d’acqua.

Oltre Favara anche Sciacca, sempre in provincia di Agrigento, è stata colpita dal nubifragio. Il sindaco Fabio Termine ha deciso di firmare un’ordinanza urgente di chiusura delle scuole per ragioni di sicurezza. “Condizioni meteo non previste nel bollettino di ieri con tale violenza”, ha precisato “il peggioramento sull’isola continuerà in tarda serata e durante la notte accompagnato da un deciso calo termico dovuto alla rotazione dei venti e al loro rinforzo dai quadranti settentrionali.”