Lo spettacolare tramonto di oggi sullo Stretto di Messina, è l’ultimo dell’ora legale | FOTO e VIDEO

Uno splendido tramonto ha incantato oggi gli abitanti dello Stretto, tra Reggio Calabria e Messina, come si evince dalle immagini di Renzo Pellicano. Si tratta dell’ultimo crepuscolo del 2025 con l’ora legale: questa notte le lancette dell’orologio dovranno essere spostate indietro di un’ora, dalle 03:00 alle 02:00 di notte. Gli italiani godranno così di un’ora in più di sonno, pagando lo scotto di vivere giornate con un’ora in meno di sole.

L’ora solare rappresenta il tempo naturale dell’uomo, in armonia con il ritmo del Sole. Pur con i suoi vantaggi e svantaggi, continua a scandire il passaggio verso l’inverno, simbolo del rallentare dei ritmi e del ritorno alla calma dopo i mesi luminosi e intensi dell’estate.