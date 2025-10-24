Torna l’ora solare, lancette indietro di un’ora: storia, motivazioni, effetti sulla salute, impatti economici, curiosità

In questo fine settimana entrerà in vigore l’ora solare 2025 e va in soffitta l’ora legale. L’appuntamento è atteso tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, quando le lancette dell’orologio dovranno essere spostate indietro di un’ora, dalle 03:00 alle 02:00 di notte: il risultato sarà più luce di mattina, mentre la sera il Sole tramonterà prima. Gli italiani godranno così di un’ora in più di sonno, pagando lo scotto di vivere giornate con un’ora in meno di sole.

La storia

In Italia la prima adozione dell’ora legale (nata da un’intuizione di Benjamin Franklin) è datata 1916, quando fu limitata al solo periodo estivo. Fino al 1920, l’inizio fu anticipato a marzo ma per i successivi venti anni non se ne parlò più. L’ora legale tornò in auge solo nel 1940, in pieno periodo bellico, e proseguì durante la ‘ricostruzione’ fino al 1948: è proprio in quell’anno che lo spostamento delle lancette fu il più anticipato della storia, al 29 febbraio.

Per i diciotto anni successivi l’ora solare tornò a dominare per tutti e dodici i mesi dell’anno mentre l’adozione definitiva di quella legale si ebbe nel ’66, dal 22 maggio al 24 settembre. Si continuò, con inizio dell’orario estivo nella tarda primavera, fino al 1979: nel 1980 lo spostamento delle lancette fu anticipato al 6 aprile, ma dal 1981 in poi la domenica di riferimento per l’inizio dell’orario ‘estivo’ è sempre stata l’ultima di marzo e quella per il ritorno della ‘solarità’ l’ultima di ottobre.

Motivazioni e vantaggi dell’ora solare

Il principale vantaggio dell’ora solare è l’allineamento con il ritmo naturale della luce e del buio. Con essa, il sorgere e il tramontare del Sole coincidono più fedelmente con le attività quotidiane della popolazione durante l’inverno.

Questo comporta anche alcuni benefici:

Maggiore coerenza biologica : il corpo umano segue ritmi regolati dalla luce solare. L’ora solare rispetta meglio questi ritmi, riducendo disturbi del sonno e problemi di concentrazione.

Più sicurezza nelle prime ore del giorno , grazie a una maggiore luminosità mattutina.

Minor impatto psicologico per chi soffre di disturbi stagionali, come la depressione invernale.

Svantaggi e dibattiti

Il principale svantaggio dell’ora solare è che il pomeriggio diventa buio molto presto. In inverno, in Italia, il Sole può tramontare già poco dopo le 16:30 nelle regioni settentrionali. Questo riduce le ore di luce disponibili per le attività all’aperto e può avere un effetto negativo sull’umore e sul consumo energetico serale.

Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha discusso la possibilità di abolire il cambio d’ora, lasciando ai singoli Stati la scelta tra mantenere l’ora legale tutto l’anno o restare con l’ora solare. Tuttavia, non si è ancora arrivati a una decisione definitiva, e il cambio continua a essere applicato regolarmente.

Effetti sulla salute

Il ritorno all’ora solare, pur essendo considerato meno stressante del passaggio all’ora legale, influisce comunque sull’organismo. Il corpo deve riadattare i propri ritmi interni al nuovo orario, con conseguenze che possono includere:

Disturbi del sonno temporanei

Difficoltà di concentrazione

Aumento della sensazione di stanchezza e malinconia

Secondo alcuni studi, servono da due a cinque giorni per riadattarsi completamente al nuovo ritmo. Tuttavia, molti esperti ritengono che il ritorno all’ora solare sia complessivamente più salutare, poiché rispetta i cicli naturali del Sole.

Impatti economici ed energetici

Storicamente, il cambio d’ora veniva giustificato come misura di risparmio energetico: spostando l’orario si riduceva il consumo di elettricità per l’illuminazione. Oggi, però, il risparmio è molto più limitato rispetto al passato, poiché l’efficienza energetica è migliorata e i consumi sono più legati al riscaldamento e al raffrescamento che alla luce. Alcuni studi stimano un risparmio medio di appena 0,2-0,5% sull’elettricità durante il periodo di ora legale.

Curiosità

Non tutti i Paesi adottano il cambio d’ora. Molti, come Giappone , Cina e quasi tutta l’ Africa , seguono l’ora solare tutto l’anno.

In Italia, tra il 1940 e il 1966, il cambio d’ora fu sospeso e poi reintrodotto stabilmente nel 1966.

Alcuni Paesi dell’emisfero australe, come Australia e Cile, adottano l’ora legale in periodi opposti a quelli europei, poiché le stagioni sono invertite.

Conclusione

L’ora solare rappresenta il tempo naturale dell’uomo, in armonia con il ritmo del Sole. Pur con i suoi vantaggi e svantaggi, continua a scandire il passaggio verso l’inverno, simbolo del rallentare dei ritmi e del ritorno alla calma dopo i mesi luminosi e intensi dell’estate. Il dibattito sul mantenimento del cambio d’ora è ancora aperto, ma una cosa resta certa: l’ora solare ci ricorda che, nonostante la tecnologia e la modernità, la nostra vita è ancora profondamente legata alla luce del Sole.