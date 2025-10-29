La riqualificazione della riqualificazione, la vergogna della villetta di Santa Caterina a Reggio Calabria

Ecco un esempio di sperpero di soldi pubblici. A Reggio Calabria sta avvenendo un vero e proprio paradosso, per meglio dire una vergogna, ossia la riqualificazione della riqualificazione di uno spazio pubblico. Parliamo della villetta di Santa Caterina, ristrutturata nel 2019 con i Patti per il Sud, con un investimento di circa 400 mila euro. I lavori avevano previsto la riqualificazione complessiva dei vialetti interni della Villetta, la piantumazione di nuovi arbusti e fiori, la creazione di un campo da bocce regolamentare, un’area ludica attrezzata con scivoli, dune e arrampicate, un’area dedicata ai cani, panchine, cestini e tavolini. L’area, nel corso degli anni, è stata totalmente abbandonata e distrutta, come abbiamo più volte riportato in vari articoli pubblicati sul nostro giornale.

Adesso il comune, per bocca del consigliere comunale Franco Barreca, annuncia una nuova riqualificazione: “i lavori prevedono il rifacimento completo della pavimentazione, la sistemazione delle aree verdi e degli spazi dedicati ai giochi, con l’obiettivo di restituire al quartiere un luogo più sicuro, funzionale e accogliente. L’intervento, inoltre, segna un passo importante nel percorso di rigenerazione urbana portato avanti dall’amministrazione comunale di Reggio Calabria. La villetta di Santa Caterina tornerà presto ad essere uno spazio vivo, curato e fruibile, un punto di riferimento per le famiglie, i bambini e per tutti coloro che vivono questa parte della città”, evidenzia Barreca. Insomma, due rifacimenti nel corso di pochi anni, a causa della poca attenzione di chi, invece, dovrebbe controllare e vigilare.