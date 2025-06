Reggio Calabria, SOS a Santa Caterina: tra degrado e abbandono la villetta diventa simbolo del disinteresse | FOTO

StrettoWeb

“S. O. S. Amministrazione no social cercasi… Stamani la villetta di Santa Caterina è oggetto di attenzione da parte di alcuni cittadini che hanno mandato delle foto sullo stato di profondo abbandono e forse di occupazione abusiva di alcuni spazi limitrofi. Siamo quasi nel pieno delle estate e una amministrazione che é lontana anni luce dalla realtà e che soprattutto non è attenta ai bisogni di bambini e anziani non è una amministrazione ma semplicemente il nulla cosmico”. E’ questo il duro sfogo di un cittadino di Reggio Calabria.

“Giostrine rotte pavimentazione divelta vegetazione selvaggia che ormai ha invaso le aiuole che un tempo erano state adornate. Ma questo è il meno peggio rispetto a un angolo dove qualcuno ha abusivamente ha stoccato panchine fatte con pallet, un appendiabiti fatto con tubolari di ferro, attrezzatura da pesca e ancor peggio una barca di legno. Va precisato che all’interno della barca di legno ci sono dei bulloni pericolosissimi che potrebbero ferire qualcuno”.

“Detto questo sappiamo benissimo che il sindaco impegnato nell’inaugurazione del Parco del vento disdegnerà questa segnalazione ma nel caso in cui qualcuno dovesse malauguratamente farsi male e finire all ospedale quello si che sarebbe un problema. Non saremo mai la capitale della cultura.. Non saremo mai una città a misura di bambino… Non saremo mai nulla di normale perché per essere normali basta poco ma per essere degli artisti del disastro non serve studiare ma semplicemente essere degli scappati di casa”.